Елена Синица
В пермских кинотеатрах сети «Синема Парк» начнут показывать зарубежные фильмы
Первые сеансы состоятся 1 августа
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Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» с 1 августа начнут показывать зарубежные фильмы. Информация об этом появилась в расписании пермских кинотеатров сети.
Так, сегодня в прокат выйдет мультфильм «Миньоны: Грювитация» (6+). Сеансы пройдут в кинотеатрах в ТРК «Семья», «Колизей», «Планета», а также в «Кристалле».
Уточняется, что показ мультфильма пройдёт в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания». Таким образом, с перерывом в 15 минут будут показываться два фильма. Сначала российский «Кощей. Начало» (6+), а затем «Миньоны:Грювитация» (6+). Общая продолжительность сеанса составит 3 часа 15 минут.
Ранее сообщалось, что по такому же принципу начали показ зарубежных фильмов в «iMALL Эспланада» и «СпешиLove».
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