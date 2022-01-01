Елена Синица В пермских кинотеатрах сети «Синема Парк» начнут показывать зарубежные фильмы Первые сеансы состоятся 1 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объединённая сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» с 1 августа начнут показывать зарубежные фильмы. Информация об этом появилась в расписании пермских кинотеатров сети.

Так, сегодня в прокат выйдет мультфильм «Миньоны: Грювитация» (6+). Сеансы пройдут в кинотеатрах в ТРК «Семья», «Колизей», «Планета», а также в «Кристалле».





Уточняется, что показ мультфильма пройдёт в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания». Таким образом, с перерывом в 15 минут будут показываться два фильма. Сначала российский «Кощей. Начало» (6+), а затем «Миньоны:Грювитация» (6+). Общая продолжительность сеанса составит 3 часа 15 минут.





«СпешиLove». Ранее сообщалось, что по такому же принципу начали показ зарубежных фильмов в «iMALL Эспланада»

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