Пермский кинотеатр пригласил посмотреть отменённые из-за санкций зарубежные фильмы Голливудские блокбастеры станут частью «бесплатного предсеансового обслуживания» Поделиться Твитнуть

Кинотеатр Cinema 5 в пермском торговом центре «iMALL Эспланада» начал показывать зарубежные фильмы, прокат которых в России был отменён из-за санкций. Как сообщает ВЕТТА, в прокат в частности вышли картины «Мир Юрского периода: Господство» (12+) и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (12+).

Не спрашивайте, как мы это сделали...», - сообщается в соцсетях сети кинотеатров.

При этом отмечается, что голливудские блокбастеры станут частью «бесплатного предсеансового обслуживания». С семиминутным перерывом демонстрироваться будут сразу два фильма: сначала зарубежный, а потом отечественная драма «Небо». Время показа составит более 4 часов.

«Покупая билет на такой сеанс вы можете посмотреть обе картины или только одну, на ваш выбор», - уточнили в кинотеатре.

Напомним, из-за санкций большинство голливудских киностудий перестали показывать свои фильмы в России, из-за чего посещаемость сеансов снизилась. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в начале июля заявил, что в целях сохранения киносетей стоит рассмотреть возможность параллельного проката.

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