Кинотеатр в ТРК «СпешиLove» тоже начал показ новых голливудских фильмов Билеты на сеансы продаются только онлайн Поделиться Твитнуть

Кинотеатр в ТРК «СпешиLove» проинформировал зрителей о начале показов новых голливудских фильмов «Мир Юрского периода: Господство» (12+), «Морбиус» (16+), «Соник-2 в кино» (6+), «Затерянный город» (16+), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (12+), «Миньоны: Грювитация» (6+) и «Монстры на каникулах: трансформания» (6+).

Как указано на сайте кинотеатра, билеты на сеансы продаются только онлайн, также сообщается, что анонс показов составлен и размещён организаторами акции, арендующими залы.

Ранее стало известно, что кинотеатр «Синема 5» в ТЦ «iMall Эспланада», начал показы новой голливудской продукции в рамках «бесплатного предсеансового обслуживания».





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