В Пермском крае на этой неделе ожидается сухая и жаркая погода до +30 градусов Температура воздуха будет на четыре градуса выше нормы Поделиться Твитнуть

Неделя с 1 по 7 августа в Пермском крае ожидается очень тёплой и почти сухой. Температура воздуха будет на четыре-пять градусов выше нормы, сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов проекта «Метеоролог и я».

В понедельник в Прикамье пройдут ливни, грозы, град. Во вторник дожди возможны, но только по западу. Температура воздуха в дневные часы поднимется до +22…+27°.

В остальные дни в крае осадков не прогнозируется, погода будет малооблачной с температурой +24…+29°. В пятницу столбики термометров достигнут отметки +30 градусов.

В выходные, по предварительным прогнозам синоптиков, антициклон сохранит своё влияние в регионе. Днём по-прежнему будет жарко, до +30°, но в отдельных районах не исключены грозы.

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