Елена Синица В Пермском крае 1 августа ожидаются грозы и кратковременные дожди Также возможны порывы ветра до 13 м/с Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 1 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

Также уточняется, что ночью местами, днём повсеместно возможны кратковременный дождь и гроза. Кроме этого, в отдельных районах ночью возможен туман.





Температура воздуха ночью составит 12…17°, днем 20…25°. Ветер будет северо-восточный, восточный 3—8 м/с, днём могут быть порывы до 13 м/с.

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