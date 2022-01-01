В Пермском крае из-за жаркой погоды до 1 августа продлён запрет на посещение лесов Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

В Пермском крае до 1 августа продлён запрет на посещение лесов на территориях Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Добрянского, Закамского и Пермского лесничеств. Вместе с тем, с 27 июля снято ограничение по пребыванию граждан в лесах на территориях Куединского, Чайковского и Октябрьского лесничеств. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое министерство природных ресурсов.

Ограничения на ряде территорий продлено из-за жаркой погоды и высокого класса пожарной опасности.

Напомним, временный запрет на пребывание в лесах Прикамья из-за аномально высоких температур начали вводить с 12 июля.

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