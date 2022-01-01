Из-за жары в Пермском крае до 15 июля запретили посещать леса Разжигать костры нельзя и рядом с лесными массивами Поделиться Твитнуть

В Пермском крае временно введено ограничение на пребывание граждан в лесах. Это связано с установившейся в регионе аномально жаркой погодой и четвёртым классом пожарной опасности. Приказ минприроды опубликован на сайте правительства региона.

Так, с 12 по 15 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Сивинского, Добрянского, Красновишерского, Закамского и Пермского лесничеств.

С 13 по 15 июля — в Косинском, Веслянском, Гайнском, Вайском, Колвинском, Чердынском, Березниковском, Соликамском, Осинском, Очёрском, Кунгурском, Кишертском, Лысьвенском, Куединском, Чайковском и Октябрьском лесничествах.

С 14 по 15 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Кудымкарского, Юрлинского, Кочёвского и Юсьвинского лесничеств.

Жителям запрещено не только посещать леса (за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования), но и разводить костры на прилегающих к лесам территориях, сжигать сухую траву и мусор, проводить другие пожароопасные работы в сельских, городских поселениях и на землях всех категорий.





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