За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждено 88 новых случаев коронавируса Общее число инфицированных в Прикамье превысило 373 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье подтверждено 88 новых случаев COVID-19. Среди заражённых 17 жителей в возрасте 60 лет и старше. Всего же за прошедшие выходные выявлено 183 новых случая заражения, среди которых 47 пациентов – лица старше 60 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 373 024.

Новые случаи заболевания диагностированы в десяти территориях края: в Перми, Кунгуре, Березниках, в Пермском, Сивинском, Нытвенском, Чусовском, Краснокамском, Чернушинском, Куединском и Красновишерском муниципальных и городских округах.

Ранее сообщалось, что новая вспышка коронавируса может произойти в августе-сентябре.

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