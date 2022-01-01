Анна Брюханова Эффективность прививки «Спутник V» из-за новых штаммов коронавируса уменьшилась на 11% Новый всплеск заболеваемости возможен уже в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Процент ревакцинации от коронавируса в Пермском крае остаётся крайне низким и составляет 26%, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин. Но даже несмотря на рост числа инфицированных, вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в Прикамье не планируется.

Сезонный подъём заболеваемости COVID-19 ожидается в августе-сентябре, таким прогнозом поделилась заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера Ирина Фельдблюм. На данный момент в России зафиксированы две локальные мутации штамма омикрон — BA.4 и BA.5, они характеризуются повышенной заразностью, но не патогенностью, от которой зависит тяжесть заболевания. В Пермском крае штаммы пока не выявлены.

Специалисты также отметили, что эффективность прививки «Спутник V» из-за новых штаммов коронавируса уменьшилась примерно на 11%. В данный момент разрабатывается комбинированная вакцина на основе препарата «Бетувакс-КоВ-2». Но выпускать новую вакцину не планируется, пока не поступит соответствующее указание от регулирующих органов. Ранее «Новый компаньон» писал, что в России зарегистрирована интраназальная вакцина от коронарируса.





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