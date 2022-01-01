Олеся Максименко На пожаре в Пермском крае сгорели две бани и гараж Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

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Как сообщили очевидцы в группе «ЧП Кунгур» в «ВКонтакте», в пятницу вечером в Кунгуре произошёл крупный пожар.

Горели две бани, гараж и придомовые постройки по адресу ул. Ситникова, 23.

Издание «КП-Пермь» со ссылкой на МЧС Пермского края уточняет, что общая площадь возгорания составила 90 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в связи с высокой пожароопасностью в лесах Пермского края до сентября ввели особый противопожарный режим . Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности будут увеличены в несколько раз.

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