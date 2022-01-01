В лесах Пермского края до сентября ввели особый противопожарный режим Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности будут увеличены в несколько раз Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Правительство Пермского края приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края» до 10 сентября 2022 года. Об этом сообщили в минприроды. Особый режим вводится ежегодно при повышении пожарной опасности в лесах.

В период его действия запрещается разжигание костров вне оборудованных кострищ, а также разведение открытого огня в парках и на сельхозугодиях, сжигание мусора, горючих материалов и порубочных остатков.

При этом за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточаются штрафные санкции. Для физлиц их размер увеличится в 2,5 раза и составит 40-50 тыс. руб., для должностных лиц – в 2 раза, до 60-90 тыс. руб. Штраф для юридических лиц возрастет в 6 раз и достигнет от 600 тыс. руб. до 1 млн руб.

В министерстве рассказали, что с 23 апреля на территории Прикамья ликвидировано 54 лесных пожара на площади 173 га. Более половины из них произошли по вине людей.

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