В расписании пермского аэропорта появился рейс в Стамбул Первый вылет назначен на 2 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Стамбул (Турция).

Перелёты со 2 по 27 октября на самолёте Boing-737 по вторникам, четвергам и воскресеньям собирается выполнять авиакомпания «Победа». Время в пути 4 час. 30 мин.

Напомним, ранее возобновить полёты в Стамбул «Победа» собиралась с 1 мая, но в апреле стало известно о переносе рейсов на осень. В начале марта рейс в Стамбул был отменён в связи с санкциями против России.

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