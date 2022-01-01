Рейсы авиакомпании «Победа» из Перми в Стамбул перенесены на осень Ранее перелёты планировались на май Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Возобновление полётов из пермского аэропорта в Стамбул с 1 мая не состоится — авиакомпания «Победа» перенесла рейсы на осень. Это следует из расписания Большого Савино.

Теперь первый вылет в Стамбул анонсирован на 2 октября.

Как уточняет «Коммерсант-Прикамье», «Победа» свернула рейс в Турцию в начале марта в связи с санкциями против России. Позднее в расписании пермского аэропорта появилась информация о стамбульском рейсе перевозчика 1 мая.

Ранее стало известно, что авиакомпания Azur Air отменила рейсы из Перми в Анталью. Они должны были возобновиться с 3 апреля.





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