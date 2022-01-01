Из расписания пермского аэропорта исчез рейс в Стамбул В пресс-службе Большого Савино пояснили, что полётную программа в этот город авиакомпании пока не планируют Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пресс-службе пермского аэропорта опровергли информацию о полётной программе Пермь — Стамбул авиакомпании «Победа» со 2 по 27 октября. Информация о ней была опубликована на сайте Большого Савино, в настоящий момент она удалена.

«Авиакомпания «Победа» не планирует выполнение полётной программы из Перми в Стамбул. Этого направления нет в маршрутной сети и других авиакомпаний, выполняющих полеты из аэропорта Большое Савино», — пояснили в пресс-службе.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.