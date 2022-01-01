Мария Сыропятова В пермском микрорайоне Крым могут построить новый рынок Общественные обсуждения проекта завершатся 21 июля Поделиться Твитнуть

В Перми пройдут общественные обсуждения по строительству на ул. Генерала Панфилова в микрорайоне Крым нового рынка, для этого необходимо внести дополнение в условно разрешённые виды использования земельного участка Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения).

Земельный участок в 1,9 тыс. кв. м на перекрестке ул. Генерала Панфилова и ул. Котельнической расположен между Новокрымским прудом и жилым домом № 19 по ул. Генерала Панфилова. Он находится в муниципальной собственности.

Общественные обсуждения завершатся 21 июля, консультирование жителей планируют провести 20 июля в 17:20 в администрации Кировского района Перми.

Напомним, земельный участок на ул. Генерала Панфилова, 19 включён в число территорий для размещения новых торгово-ярмарочных комплексов. Планируется реализовать строительство сооружений «в едином стилистическом решении», оборудовать их системами вентиляции и кондиционирования. Работать объекты будут круглый год. Общие инвестиции в проект – 361 млн руб.

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