В пермском ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых отделов
И затруднились ответить на вопрос о времени возобновления их работы
В пермского ТРК «Семья» отчитались о количестве закрытых в торговом комплексе отделов. На сегодняшний день их 24.
В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Swatch, Nike, Gabbiacci, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret.
Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung.
«Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна, но как будут новости, обязательно вам сообщим», — добавили в ТРК «Семья».
Напомним, отделы многих иностранных брендов решили приостановить работу после начала спецоперации ВС РФ на Украине.
После этого сообщалось, что в ТРК «Семья» планируют обновить состав арендаторов на 7-10% и актуализировать концепцию торгового центра.
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