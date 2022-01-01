В пермском ТРК «Семья» подсчитали количество закрытых отделов

И затруднились ответить на вопрос о времени возобновления их работы

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гипермаркет Семья

ТРК «Семья»
  Константин Долгановский

В пермского ТРК «Семья» отчитались о количестве закрытых в торговом комплексе отделов. На сегодняшний день их 24.

В частности, закрылись отделы Rendaz-vous, Swatch, Nike, Gabbiacci, Calvin Klein, Pandora, Strellson, Zara Home, Napapijri, Gant, Decathlon, центр доставки Ikea, Paole conte, Woman secret.

Временно закрытые отделы: Zara, Stradivarius, Bershka, Oysho, Puma, Massimo Dutti, Sephora, Pull&bear, Re:Store, Samsung.

«Дата открытия временно закрытых отделов пока неизвестна, но как будут новости, обязательно вам сообщим», — добавили в ТРК «Семья».

Напомним, отделы многих иностранных брендов решили приостановить работу после начала спецоперации ВС РФ на Украине. 

После этого сообщалось, что в ТРК «Семья» планируют обновить состав арендаторов на 7-10% и актуализировать концепцию торгового центра.


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