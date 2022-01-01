Мария Сыропятова Состав арендаторов в ТРК «Семья» обновится на 7-10% Причина — в снижении интереса клиентов к некоторым товарным группам Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

В ТРК «Семья» планируют обновить состав арендаторов на 7-10% и актуализировать концепцию торгового центра. Как пояснили в администрации ТРК, причина нововведений — в активном спросе со стороны посетителей на одежду и обувь среднего ценового сегмента.

«Новая экономическая ситуация внесла свои коррективы, некоторые бренды не справились с логистикой и вынуждены закрываться. Это несколько увеличит наши планы по обновлению арендаторов», — прокомментировала ситуацию руководитель направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елена Жданова.

Она отметила, что в прошлом году была проведена предварительная работа по подготовке к расторжению договоров с рядом арендаторов и переговоров с новыми. Причина — в снижении интереса клиентов к некоторым товарным группам.

В администрации ТРК «Семья» также отмечают, что обновление арендаторов проводится на регулярной основе. Также там обращают внимание, что планы по подбору новых арендаторов не касаются магазинов международных брендов, которые приостановили работу в ТРК «Семья» после начала спецоперации на Украине.

«Они продолжают находиться в арендных отношениях с ТРК, сохраняют товарные запасы и персонал», — заявили в администрации торгово-развлекательного комплекса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.