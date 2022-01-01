Пермский оппозиционер не смог оспорить в краевом суде штраф «за неуважение к власти» Константин Окунев намерен подать кассационную жалобу Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Дзержинского районного суда, оштрафовавшего пермского оппозиционера Константина Окунева за неуважение к власти на 50 тыс. руб. О постановлении апелляционной инстанции Окунев сам сообщил в соцсетях.

«Что ж, мы не опускаем руки. У нас есть ещё и кассация, и Верховная инстанция», — написал он.

Напомним, Дзержинский райсуд Перми всего рассмотрел четыре административных дела в отношении политика, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России (два протокола) и использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодом Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 118 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.