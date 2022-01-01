Пермский оппозиционер оштрафован за использование фотографии с нацистской символикой Константин Окунев оштрафован на 2 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Дзержинский райсуд Перми вынес четвёртое решение по делу экс-депутата Заксобрания Прикамья Константина Окунева. Оппозиционер признан виновным в использовании фотографии с нацистской символикой и оштрафован на 2 тыс. руб. Это максимальный штраф по ст. 20.3 КоАП РФ. Об этом сообщил адвокат Александр Антипов.

Напомним, ранее в этом же суде Константина Окунева признали виновным в неуважении к власти и дискредитации использования ВС России. По трём эпизодам он также был признан виновным и оштрафован в общей сложности на 116 тыс. руб.

«В ближайшее время мы проведём комплексный анализ всех четырёх дел и опубликуем полный релиз. Безусловно одно: все четыре решения суда по делам Константина Окунева будут обжалованы», — заявил Александр Антипов.

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