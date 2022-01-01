Бывший депутат Заксобрания Прикамья оштрафован на 50 тыс. руб. Константин Окунев признан виновным в дискредитации ВС России Поделиться Твитнуть

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края, оппозиционер Константин Окунев признан виновным по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Дзержинский райсуд 8 июня обязал его выплатить штраф 50 тыс. руб. Об этом сообщил адвокат политика Иван Хозяйкин.

Всего в отношении Константина Окунева было составлено четыре протокола. Три уже рассмотрены. Константин Окунев ранее был оштрафован на 31 и 35 тыс. руб. Последний суд назначен на 10 июня.

— Мы приняли решение, что дождёмся заключительного решения суда и уже потом проведём их комплексный анализ, — говорит Иван Хозяйкин. — Пока вопросов огромное множество. Безусловно, мы будем обжаловать все решения.

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