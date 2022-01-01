Оппозиционный пермский политик оштрафован ещё на 35 тыс. рублей Константин Окунев признан виновным в дискредитации ВС России Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

В Дзержинском районному суде Перми 2 июня вынесен приговор оппозиционному политику, экс-депутату краевого ЗС Константину Окуневу. За размещенный в соцсети пост о спецоперации на Украине он признан виновным в дискредитации Вооруженных Сил РФ (20.3.3 КоАП РФ) и приговорён к штрафу 35 тыс. руб. Об этом Окунев написал на своей странице в «Вконтакте».

Напомним, за неуважение к власти Константин Окунев уже был оштрафован на 31 тыс. руб.

Всего в мае в отношении оппозиционера полиция составила четыре протокола об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что за дискредитацию ВС РФ снова будет оштрафован руководитель фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев.

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