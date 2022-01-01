Елена Синица Пермского оппозиционера Константина Окунева оштрафовали за неуважение к власти Размер штрафа составил 31 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Дзержинский райсуд Перми оштрафовал оппозиционера Константина Окунева за неуважение к власти (ст. 20.1 ч. 3 КоАП РФ). Размер штрафа составил 31 тыс. руб. Об этом Окунев написал в своих социальных сетях.

Кроме этого, 2 июня, также в Дзержинском райсуде, будут рассматриваться два протокола в отношении Окунева по статье о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ещё один протокол по этой же статье будет рассмотрен 8 июня.





Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали экс-кандидата в депутаты Пермской гордумы Оксану Асауленко.

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