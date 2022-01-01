Экс-кандидата в депутаты Пермской гордумы оштрафовали на 80 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ Оксана Асауленко будет обжаловать решение суда Поделиться Твитнуть

Оксана Асуаленко

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В Мотовилихинском райсуде Перми судья Анастасия Булдакова вынесла решение по делу экс-кандидата в депутаты Пермской городской думы на выборах 2021 года, журналиста, общественницы Оксаны Асауленко. Ей вменяют в вину правонарушения по ч. 1 и 2 ст. 20.3.3. КоАП — публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Всего на неё было составлено три протокола за публикации антивоенных постов в социальных сетях.

«По одному делу мне присудили штраф — 30 тыс. руб., по другому — 50 тыс. Ещё третье будет», — рассказала Асауленко.

Общественница не согласна с решением суда и собирается его обжаловать.

Ранее Мотовилихинский суд оштрафовал политолога Виталия Ковина за дискредитацию ВС РФ. Размер штрафа — 30 тыс. руб.

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