Елена Синица Мотовилихинский суд оштрафовал политолога Виталия Ковина за дискредитацию ВС РФ Размер штрафа — 30 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский райсуд Перми признал политолога Виталия Ковина (включён Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) виновным в дискредитации ВС РФ. Ему назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Об этом Ковин сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее Ковин сообщал, что причиной для составления протокола являлось подписание и распространение на личной странице «ВКонтакте» петиции о прекращении спецоперации на Украине.





Ранее за дискредитацию ВС РФ оштрафовали Дмитрия Жебелева.

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