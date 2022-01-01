На главу фонда «Дедморозим» составлен второй протокол за дискредитацию российской армии Дмитрия Жебелева привлекут к ответственности за три поста в «ВКонтакте» Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев / фото из telegram-канала

Учредителя пермского фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева снова ждёт суд. Ему вручён очередной протокол по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ — дискредитация Вооружённых сил России. Об этом сам Дмитрий Жебелев сообщил в социальных сетях.

На этот раз в вину ему вменяются три поста «ВКонтакте» с цитатами президента, официальными данными минобороны РФ, ООН и ЮНИСЕФ о числе погибших и количестве беженцев, отметил Жебелев.

Напомним, в Дзержинском райсуде Перми 8 апреля Дмитрия Жебелева уже штрафовали на 30 тыс. руб. за действия, признанные дискредитирующими Вооружённые силы РФ. Речь идёт об одиночном пикете 6 марта. Тогда учредитель фонда вышел на улицу с плакатом.

С приговором суда Дмитрий Жебелев не согласился и обжалует его в краевой судебной инстанции.













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