По делу об убийстве пермского бизнесмена объявлен в розыск его компаньон Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В розыск объявлен пермский предприниматель Павел Мокуршин. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным источника издания, сотрудники правоохранительных органов получили ориентировки на мужчину в связи с расследованием уголовного дела об убийстве бизнесмена Евгения Иванова. Мокрушин был его компаньоном.

Собеседники газеты подозревают, что по одной из версий следствия Мокрушин мог убить Иванова из-за ревности. Якобы у мужчин был конфликт из-за женщины.

Напомним, тело жертвы с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вечером 13 июля в Дзержинском районе Перми в автомобиле Porsche, припаркованном во дворе жилого дома.









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