Тело застреленного бизнесмена Евгения Иванова нашли на парковке в Перми Жертву с ранением в голову обнаружили в автомобиле Porsche Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Перми возбуждено и расследуется уголовное дело по факту убийства 42-летнего местного жителя. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено вечером 13 июля в Дзержинском районе в автомобиле Porsche, припаркованном во дворе жилого дома. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, ведётся поиск преступников.

По информации Telegram-канала Shot, ссылающегося на источники в полиции, жертвой оказался бизнесмен Евгений Иванов, который ранее отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью. Он был убит выстрелом в голову.

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