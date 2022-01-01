Анна Брюханова В Перми объявлены конкурсы на достройку ЖК «Весна» и второй очереди «Триумфа» Поделиться Твитнуть

«Триумф. Квартал 2»

skyscrapercity.com

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства выставил на торги выполнение строительно-монтажных работ в двух долгостроях Перми — здании по адресу ул. Карпинского, 108 («Триумф, вторая очередь), а также комплексе жилых домов на ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100 (ЖК «Весна»). Максимальная стоимость контрактов составляет 497 млн руб. и 1,16 млрд руб. соответственно. Итоги конкурсов подведут 28 июля. Информация об этом представлена на портале госзакупок.

В перечне работ по обоим объектам значатся установка ограждающих конструкций, устройство оснований и фундаментов, кровельные и отделочные работы, обустройство сетей вентиляции, электроосвещения, тепло- и водоснабжения, работы по благоустройству территории.

На достройку здания по ул. Карпинского, 108 отводится 13,5 месяцев с даты подписания договора, работы в жилом комплексе по адресу ул. Углеуральская, 25, ул. Переселенческая, 98 и 100 рассчитаны на 14,5 месяцев.

Ранее «Новый компаньон» писал, что госэкспертиза одобрила проекты достройки шести проблемных домов в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.