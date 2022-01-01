Госэкспертиза одобрила проекты достройки шести проблемных домов в столице Пермского края Ещё по четырём долгостроям проектно-сметная документация находится на рассмотрении Поделиться Твитнуть

Государственная экспертиза выдала положительные заключения на проекты достройки двух домов ЖК «Весна» (ул. Углеуральская, 25 и ул. Переселенческая, 100), трёх домов по ул. Екатерининской, 175 (поз. 2, 3 и 4), ул. Карпинского, 112 (п. 4.2, «Триумф» (вторая очередь).

Как сообщили в Министерстве строительства Пермского края, после того как Наблюдательный совет Федерального Фонда развития примет решение об увеличении размера финансирования, будет объявлен открытый конкурс на определение подрядчика для завершения строительства домов. Максимальный срок сдачи объекта в эксплуатацию — три года с момента передачи прав на достройку Региональному фонду. Квартиры в этих домах ожидают 430 участников долевого строительства.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что восстановление прав обманутых дольщиков власти региона держат на особом контроле. «Каждый дольщик должен получить долгожданную квартиру или денежное возмещение. На региональном уровне принимаются все меры, чтобы ускорить процесс восстановления прав дольщиков», — заявил глава Прикамья.

На сегодня большинство недостроенных жилых домов в краевой столице уже прошли несколько этапов дорожной карты. Так, ведётся строительство проблемного дома по ул. Толмачёва, 15, завершение которого планируется в IV квартале этого года. Кроме этого, объявлены конкурсы на достройку домов по ул. Кировоградской, 68а и ул. Декабристов, 97.

В Региональном Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства добавили, что на сегодняшний день в отношении ещё пяти домов поданы в суд ходатайства о передаче прав Фонду на достройку объектов, они приняты к рассмотрению. Однако, для ускорения процесса, техническим заказчиком Фонда параллельно начат процесс разработки проектной документации этих домов. Таким образом, готовится проектная документация по пяти долгостроям. Ещё по четырём адресам проектно-сметная документация направлена на госэкспертизу.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров сообщил, что помимо объектов, принятых для завершения строительства, дольщикам ещё 23 домов выплачиваются возмещения — 797 человек получили компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб.

Отметим, актуальная информация о ходе работ публикуется на сайте Фонда fond214pk.ru. Задать вопросы всегда можно по телефону +7 (342) 207-03-11 или по электронной почте info@fond214pk.ru.





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