Анна Брюханова На ремонт семи участков автомобильных дорог Прикамья выделили 984 млн руб. Реконструкция запланирована на 46,5 км трасс Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГКБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило новый конкурс на выполнение ремонтных работ на участках региональных трасс. Начальная стоимость контракта - 984 млн руб. Заявки на участие в тендере принимаются до 2 августа. Итоги конкурса подведут 5 августа. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать семь участков автомобильных дорог: «Восточный обход Перми» (транспортная развязка), «Пермь – Усть-Качка», «Кукуштан – Чайковский», «Обход г. Чайковский», «Уинское – Деменево», «Кунгур – Соликамск» и «Пермь – Ильинский». Реконструкции подвергнут порядка 46,5 км автодорог. Согласно техническому заданию, на обозначенных участках обновят дорожное полотно и разметку, восстановят тротуары, остановочные и посадочные площадки, установят барьерные ограждения.

Работы начнутся 22 августа. Ремонт Восточного обхода Перми и трассы «Пермь – Ильинский» завершится осенью 2022 года. Срок выполнения прочих работ — до 31 июля 2023 года.

Напомним, что в июне закупку с этим же лотом отменили по решению заказчика. Потребовалось пересчитать объём работ.

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