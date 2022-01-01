Мария Сыропятова В Прикамье отменили закупку на ремонт дорог в 977 млн рублей Конкурс будет объявлен вновь Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Заказчик отменил конкурс на ремонт дорог в Пермском крае на 977 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Закупка отменена по решению заказчика в связи с пересмотром объёма работ. Закупка будет объявлена повторно», — пояснили ситуацию в краевом минтрансе.

В лот входили работы на участках Восточного обхода Перми, трасс Пермь—Усть-Качка, Кукуштан—Чайковский, Обход Чайковского, Уинское—Деменево, Кунгур—Соликамск. Объёмы работ должны быть выполнены в 2022-2023 годах. Всего 46,5 км.

Напомним, по другим лотам (ещё на 2 млрд руб.) конкурсы продолжаются. Всего по этим закупкам в течение трёх лет планируется отремонтировать 143,1 км автодорог.

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