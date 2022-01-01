Преемники «Макдоналдса» рестораны «Вкусно — и точка» заработают в Перми в сентябре При этом после ребрендинга откроются не все пермские заведения Поделиться Твитнуть

Рестораны «Вкусно — и точка» заработают в Перми в сентябре. Об этом «Эху Перми» рассказала представитель компании «Вкусно — и точка» Анастасия Косолидзе.

При этом после ребрендинга работу возобновят не все шесть бывших «Макдоналдсов». Пока известно о планах открыть три заведения: на ул. Попова, 58 Б, ул. Ленина, 45 (ЦУМ) и ул. Мира, 37а (возле ТРК «Столица»).

После их запуска компания планирует развивать сеть, отметила Косолидзе.

Напомним, ранее открытие пермских ресторанов «Вкусно — и точка» в соцсетях компании было анонсировано на 27 июня. После того, как открытия не случилось, в пресс-службе «Вкусно — и точка» затруднялись называть даже примерные сроки возобновления работы сети в Перми.





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