Медведицу, растерзавшую в Пермском крае грибника, оставят в живых Поделиться Твитнуть

Медведицу, которая под Горнозаводском растерзала 47-летнего мужчину, решили не убивать, об этом сообщает ТК Рифей со ссылкой на минприроды Пермского края.

По оценке специалистов ведомства, грибник подошёл близко к лёжке медведицы с медвежатами. И зверь, защищая детёнышей, напал на незваного гостя. Предварительно, медведица нанесла мужчине всего один удар лапой. Это говорит о том, что она не охотилась. В противном случае медведь забрасывает жертву ветками, а потом доедает.

В настоящее время под Горнозаводском усилен контроль: лесной массив постоянно мониторят охотинспекторы. Обнаружив медведицу с медвежатами, их попытаются отогнать подальше в лес.

Напомним, грибник пропал 30 июня, а 6 июля в лесу нашли его тело.

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