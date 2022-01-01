Мария Сыропятова Отменены аукционы на ремонт фасадов двух исторических зданий в Перми на 7,9 млн руб. В мэрии Перми обещают объявить их вновь Поделиться Твитнуть

ул. Горького, 18 / фото: domofoto.ru

В Перми отменили проведение двух аукционов на капитальный ремонт фасадов зданий «Типография Заозерского» (ул. Горького, 18) и «Дом связи» (ул. Уральская, 36). Согласно документации на портале госзакупок, аукционы были отменены по решению заказчика.

«Отмена аукционов вызвана необходимостью внесения корректировок в документацию. В дальнейшем планируется вновь объявить аукционы на проведение работ по сохранению (ремонту) объекта культурного наследия», — пояснили ситуацию в МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий Перми».

Оба здания являются объектами культурного наследия Пермского края.

«Типография Заозерского» — кирпичное, двухэтажное здание, построенное во второй половине XIX века в стиле эклектики. Известно тем, что в нём была открыта первая в Перми частная типография. Сейчас в здании расположено управление жилищных отношений администрации Перми. Работы на фасаде здания «Типография Заозерского» были оценены в 4,9 млн руб. Планировалось, что работы завершат к середине ноября 2022 года.

«Дом связи» — кирпичное здание с переменной этажностью (2 и 3 этажа), построенное в 30-е годы XX века. Архитектурное решение фасадов выполнено в стиле конструктивизма с элементами неоклассики. В здании до 1959 года находилось областное управление связи, а затем Молотовилихинский райисполком. Сейчас в нём находится администрация Мотовилихинского района Перми. Работы на фасаде «Дома связи» оценены в 3 млн руб. Планировалось, что они будут завершены к декабрю 2022 года.

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