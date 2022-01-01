В Перми отреставрируют первую частную типографию Начальная цена контракта – 4,9 млн руб. Поделиться Твитнуть

ул. Горького, 18 / фото: domofoto.ru

В Перми будут реставрировать здание «Типографии Заозерского» по ул. Горького, 18. Об этом сообщает RosTender.info. Здание признано объектом культурного наследия. Торги на ремонтные работы проводит Управление по эксплуатации административных зданий города.

Приём заявок на участие открыт до 14 июля. Начальная цена контракта — 4,9 млн руб. В рамках работ будет необходимо отремонтировать фасады здания. Срок выполнения — до ноября 2022 года.

Полукаменное двухэтажное здание сохранилось до настоящего времени в неизменном виде. Частная типография открылась здесь в 1855 году, после революции была реквизирована и передана Пермской железной дороге. Сейчас здание отдано под офисы.





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