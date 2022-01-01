В Пермском крае в реке Ирень утонул местный житель Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В деревне Уразметьево Октябрьского округа Пермского края 11 июля утонул местный житель. О происшествии на воде сообщила ВЕТТА со ссылкой на региональное управление МЧС.

ЧП произошло около пяти часов вечера. В поисках тела утонувшего принимали участие девять спасателей.

Напомним, 11 июля «Новый компаньон» сообщал о том, что в Чусовой утонула 12-летняя девочка.

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