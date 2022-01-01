В Прикамье спасатели второй день ищут тело утонувшего ребёнка На реке Чусовой проводятся водолазные работы и надводные поиски Поделиться Твитнуть

Второй день на реке Чусовая в районе деревни Мульково Пермского края спасатели ищут утонувшую девочку 2009 года рождения.

Как рассказали в минтербезе, сообщение о происшествии поступило 10 июля. Поисково-спасательная группа Пермской краевой службы спасения выехала к месту ЧП, сотрудники полиции дали спасателям информацию, был определен радиус поисков, в 19.30 начались водолазные работы. Обнаружить ребёнка не удалось. Сегодня на реке продолжаются надводные поиски.⠀

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели несовершеннолетней во время купания в реке. Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Как сообщает «КП-Пермь», сестра-близнец утонувшей девочки в августе 2020 года была изнасилована и убита 16-летним подростком. Суд приговорил убийцу к 9 годам 9 месяцам колонии.

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