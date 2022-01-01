Елена Синица
В Прикамье продлили требование о снижении выбросов в атмосферу предприятиями
Такой режим будет действовать до 10:00 13 июля
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, продлены до 10:00 13 июля. Об этом сообщает Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.
Отмечается, что это касается двух городов региона — Перми и Березников. Для этих территорий объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени.
Таким образом, предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
За невыполнение мероприятий по снижению выбросов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб.
Ранее такой режим вводился с 8 по 11 июля.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть