Елена Синица В Прикамье продлили требование о снижении выбросов в атмосферу предприятиями Такой режим будет действовать до 10:00 13 июля Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере, продлены до 10:00 13 июля. Об этом сообщает Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.

Отмечается, что это касается двух городов региона — Перми и Березников. Для этих территорий объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени.

Таким образом, предприятия должны снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.





За невыполнение мероприятий по снижению выбросов предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф до 100 тыс. руб.





Ранее такой режим вводился с 8 по 11 июля.

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