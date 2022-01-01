Мария Сыропятова Магазины Sephora в Перми вновь сменят вывески на «Иль де Ботэ» В международной компании LVMH решили продать своё российское подразделение Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Пермские магазины парфюмерно-косметических магазинов Sephora будут проданы в числе других 88 российских магазинов сети. Это следует из заявления международной компании LVMH.

«Сегодня Sephora анонсирует подписание соглашения о продаже 100% доли подразделения в России своему местному генеральному менеджеру», — говорится в заявлении LVMH, отмечая, что компания таким образом защищает интересы своих сотрудников.

В заявлении LVMH также уточняется, что магазины продолжат работать под своим историческим брендом «Иль де Ботэ».

Напомним, в Перми в 2020 году в рамках общероссийского ребрендинга оба магазина «Иль бе Ботэ» сменили вывески на Sephora. В 2016 году была завершена сделка по продаже акций сети «Иль де Ботэ», в результате которой LVMH получил 100%-ный контроль над компанией. Ранее сеть принадлежала российскому холдингу «Единая Европа», но уже с 2008 года развивалась в рамках совместного предприятия с LVMH.

Один магазин Sephora в Перми находится в ТРК «Семья», второй — в ТЦ «Колизей Atrium». Оба магазина после начала спецоперации на Украине закрылись.

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