В Перми планирует открыть филиал ООО «Северный Ветер» Краевые власти подписали соглашение о взаимодействии с двумя российскими авиакомпаниями Поделиться Твитнуть

В понедельник, 11 июля, состоялось подписание рамочного соглашения между Пермским краем, аэропортом Большое Савино и российскими авиакомпаниями «Северный Ветер» (Nordwind Airlines) и «Икар». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Стороны договорились взаимодействовать в сфере развития регулярных внутренних и международных воздушных перевозок пассажиров из Пермского края и обратно в регион. В частности, запланировано открытие девяти внутренних и одного международного направления из Перми.

Ещё одно из возможных направлений сотрудничества предусматривает открытие в Перми филиала ООО «Северный Ветер», что принесёт в бюджет региона дополнительные налоговые поступления.

Сегодня авиакомпания «Северный Ветер» уже выполняет три полётные программы из Перми: в Душанбе (Таджикистан), Москву и Сочи. В августе их количество вырастет до 11. Так, возобновятся субсидируемые перелёты в Астрахань, Омск, Челябинск, Калининград, Мурманск, Нижний Новгород и Волгоград. Помимо этого, в рамках субсидирования из краевого и федерального бюджетов откроются два новых направления: в Барнаул и Владикавказ.

В минтрансе Прикамья пояснили, что взаимодействие с компаниями – это значительный шаг к созданию пересадочного авиахаба в Перми. Благодаря ему появится возможность совершать прямые перелеты и принимать воздушные суда из других регионов, минуя московский и питерские транспортные авиаузлы.

Кроме того, планируется, что часть парка воздушных судов обеих авиакомпаний будет базироваться в Перми.

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