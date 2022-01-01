Мария Сыропятова Первые авиаперелёты из Перми в Нижний Новгород, Челябинск и Владикавказ поставлены в расписание на конец июля Рейсы планирует осуществлять авиакомпания «Икар» Поделиться Твитнуть

ТАСС

В расписании пермского аэропорта Большое Савино появились регулярные авиаперелёты из Перми во Владикавказ, Нижний Новгород и Челябинск. Работать на этих направлениях планирует авиакомпания «Икар», партнёр Nordwind.

Полёты в Челябинск запланированы с 30 июля. Время вылета — 2.45. Время в пути — 1 час 05 мин. Согласно расписанию, рейсы запланированы дважды в неделю, по понедельникам и субботам.

Первый полёт во Владикавказ запланирован на 31 июля. Время вылета — 18.05. Время в пути - 3 часа 20 мин. Рейсы запланированы один раз в неделю, по воскресеньям.

Полёты в Нижний Новгород должны стартовать с 31 июля. Время вылета — 12.35. Время в пути 1 час 35 минут. Согласно расписанию, полёты запланированы по воскресным дням.

Напомним, ранее в расписании Большого Савино появились прямые регулярные авиарейсы из Перми в Астрахань, Волгоград и Калининград. На них также планирует работать авиакомпания «Икар». Ожидается, что первый рейс в Волгоград состоится 1 августа, в Астрахань — 2 августа, в Калининград — 4 августа.

Росавиация обновила перечень субсидируемых авиаперевозок, благодаря этому из Перми появятся новые направления авиаперелётов в российские города.









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