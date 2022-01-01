Пермское «наземное метро» загружено на 25% За май и июнь им воспользовались 777 тыс. пассажиров Поделиться Твитнуть

Пермское «наземное метро» в среднем загружено на 25%. Об этом со ссылкой на Пермскую пригородную компанию (ППК) сообщила издание «Текст».

В ППК считают этот показатель хорошим. К примеру, «Ласточка», запущенная до Краснокамска в сентябре прошлого года, вышла на загруженность 17% только через девять месяцев работы.

За май и июнь «наземным метро» воспользовались более 777 тыс. пассажиров.

Напомним, кольцевая линия пермского «наземного метро» была запущена 30 апреля. «Ласточки» также совершают поездки по четырем диаметрам: Камский (Оверята — Ферма), Егошихинский (Пермь II — Голованово), Чусовской (Оверята — Голованово) и Сылвенский (Ферма — Левшино).

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