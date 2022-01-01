Подозреваемых в хищении 12,7 млн руб. у матери погибшего на Украине военного из Пермского края задержали на 72 часа Четырёх задержанных в Казани молодых людей этапировали в Пермь Поделиться Твитнуть

фото: пресс-служба МВД России

В пятницу, 8 июля, Свердловский районный суд Перми продлил на 72 часа задержание Динара Хасматулина, Тимура Мухситдинова, Нозима Хоралиева, подозреваемых в хищении денег у жительницы Гремячинска Пермского края Валентины Нечаевой. Вопрос в отношении четвёртого задержанного Шамси Мамедова пока не решён. Об этом сообщает properm.ru.

Молодые люди являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

Напомним все четверо были задержаны на съемной квартире в Казани. Они этапированы для проведения следственных действий в Пермь.

Следствие считает, что молодые люди обманным путём, под предлогом страхования расчётного счёта, завладели 12,7 млн руб., принадлежавших женщине. В эту сумму вошла и федеральная выплата за погибшего в ходе военной спецоперации сына пострадавшей.

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