Пермский «Камтэкс-Химпром» сообщил об отсутствии рабочих, выведенных в простой Нет на предприятии и сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня Поделиться Твитнуть

Администрация пермского АО «Камтэкс-Химпром» официально ответила на предостережение Государственной инспекции труда в Пермском крае о о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства РФ.

Как сообщили на предприятии, на 6 июля работников, в отношении которых вводился бы простой или режим неполного рабочего дня (неполной рабочей недели), нет. Сотрудники производства, а также работники заводоуправления либо работают в прежнем режиме, либо находятся в очередных отпусках.

Напомним, в начале июня пермский химический комбинат «Камтэкс-Химпром» полностью прекратил производство. На предприятии пояснили, что остановка работы связана с нарушением цепочки экспортных поставок.

Позднее инспекция труда направила предостережение АО «Камтэкс-Химпром», в котором разъяснила требования трудового законодательства в случае приостановки производства, объявления неполного рабочего дня или простоя, сокращения сотрудников.





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