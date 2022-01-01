Пермскому АО «Камтэкс-Химпром» выдано предостережение Инспекция труда разъяснила менеджменту предприятия положения трудового законодательства Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция труда в Пермском крае по информации СМИ о приостановке производства направила предостережение АО «Камтэкс-Химпром». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции.

В предостережении даны разъяснены требований трудового законодательства в случае приостановки производства, объявления неполного рабочего дня или простоя, сокращения сотрудников.

В частности, указывается, что в случае изменения определенных сторонами условий трудового договора работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Пермский химический комбинат «Камтэкс-Химпром» полностью прекратил производство. Остановка работы случилась еще в начале июня. На предприятии заверили, что выпуск продукции возобновится, как только удастся восстановить цепочки экспортных поставок.

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