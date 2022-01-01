В Перми полностью остановил работу комбинат «Камтэкс-Химпром» Запустить производство планируется уже в июле Поделиться Твитнуть

Пермский химический комбинат «Камтэкс-Химпром» полностью прекратил производство. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

На предприятии пояснили, что остановка работы случилась еще в начале июня, но она временная, и выпуск продукции возобновится, как только удастся восстановить цепочки экспортных поставок.

По словам гендиректора предприятия Оксаны Бредневой, до 80% продукции «Камтэкс-Химпрома» шло на экс­порт. В новых экономических условиях многие логистические и торговые связи разорвались, их нужно выстраивать заново.

В настоящий момент большая часть сотрудников предприятия находятся в отпусках, работать продолжает технический персонал. Запустить производство планируется уже в июле.

Напомним, ранее простой вводил комбинат «Свеза Уральский».

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