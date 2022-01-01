Улицу в Чернушке назвали именем погибшего на Украине местного жителя
Динаф Касимов был похоронен на родине 1 апреля
В Чернушке Пермского края увековечили память военнослужащего Динафа Касимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Его именем назвали новую улицу города. «Она расположена в районе аэропорта между улицами Сосновой и Энтузиастов», — сообщил глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков.
Динафу Касимову было 20 лет. Он похоронен на родине 1 апреля. Касимов посмертно награждён Орденом Мужества.
Напомним, в начале июня члены градостроительного совета Добрянки приняли решение присвоить одной из улиц города имя погибшего в ЛНР Дмитрия Данилова, а скверу у детской школы искусств — имя убитого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
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