Улицу в Чернушке назвали именем погибшего на Украине местного жителя Динаф Касимов был похоронен на родине 1 апреля Поделиться Твитнуть

Динаф Касимов

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В Чернушке Пермского края увековечили память военнослужащего Динафа Касимова, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Его именем назвали новую улицу города. «Она расположена в районе аэропорта между улицами Сосновой и Энтузиастов», — сообщил глава Чернушинского городского округа Михаил Шестаков.

Динафу Касимову было 20 лет. Он похоронен на родине 1 апреля. Касимов посмертно награждён Орденом Мужества.

Напомним, в начале июня члены градостроительного совета Добрянки приняли решение присвоить одной из улиц города имя погибшего в ЛНР Дмитрия Данилова, а скверу у детской школы искусств — имя убитого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

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