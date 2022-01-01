В Чернушке простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Динафом Касимовым
Рядовой контрактной службы посмертно награждён Орденом Мужества
В Чернушке Пермского края состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине 20-летнего местного жителя Динафа Касимова. Об этом сообщает паблик «Чернушка сегодня». Прощание состоялось 1 апреля.
За отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, рядовой контрактной службы посмертно награждён Орденом Мужества.
В администрации Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким.
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