В Чернушке простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине Динафом Касимовым Рядовой контрактной службы посмертно награждён Орденом Мужества Поделиться Твитнуть

Динаф Касимов

ВКонтакте

В Чернушке Пермского края состоялись похороны погибшего в ходе спецоперации на Украине 20-летнего местного жителя Динафа Касимова. Об этом сообщает паблик «Чернушка сегодня». Прощание состоялось 1 апреля.

За отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, рядовой контрактной службы посмертно награждён Орденом Мужества.

В администрации Пермского края выразили глубокие соболезнования родным и близким.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.