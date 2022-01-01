В Перми пострадавшая в ДТП невестка руководителя районного отдела СКР вступилась за родственника Она назвала поступок свёкра смелым и мужским Поделиться Твитнуть

В социальных сетях невестка руководителя отдела СКР по Орджоникидзеквскому району Перми Николая Платунова прокомментировала ситуацию с ДТП, в котором она пострадала от наезда автомобиля Tesla. Напомним, прибывший на место аварии свёкр устроил скандал, который попал на видео. На опубликованной записи Платунов, в частности, кричит, что «оторвёт бошки всем причастным».

«Какой поднялся хайп. Видимо водитель Tesla стелет себе солому, где только может. Извиниться передо мной даже не пробовал! Раскачивает общественное мнение, загружает информацию из административного дела в телеграм-каналы, нарушая все моральные, нравственные нормы, закон о персональных данных», — написала пострадавшая.

Женщина утверждает, что после аварии адвокаты водителя «предлагали решить вопрос деньгами», но не добившись своего «организовали этот хайп со СМИ и телеграм-каналами».

Прокомментировала невестка и поведение своего родственника, который «примчался с дачи», «был в шоке от происходящего» и защищал её и свою семью: «Надо иметь мужское начало, смелость для защиты своих родных, такие качества есть у мужчин моей семьи! Также как и профессионализм, когда это касается их работы».

Пермячка сообщила, что сейчас проходит лечение и в доказательство выложила фото из больничной палаты.

Пострадавшая в ДТП находится на лечении

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На днях телеграм-канал SHOT разместил запись, где запечатлён следователь, прибывший на место ДТП с участием жены своего сына. Ей на ногу наехал автомобиль Tesla, в результате чего женщина будто бы получила перелом. На опубликованном видео слышно как свёкр пострадавшей кричит.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по размещённой в сети Интернет информации проводится проверка.

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