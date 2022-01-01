Поведение начальника следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми расследуют в краевом главке Поделиться Твитнуть

Руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Перми Николай Платунов оказался в центре скандала.

Телеграм-канал SHOT разместил запись, где запечатлён следователь, прибывший на место ДТП с участием жены своего сына. Ей на ногу наехал автомобиль Tesla, в результате чего женщина будто бы получила перелом. На опубликованном видео родственник пострадавшей кричит, что «оторвёт бошки всем причастным».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, по размещённой в сети Интернет информации проводится проверка.

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